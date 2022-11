Empire of Light: il trailer ufficiale del film di Sam Mendes

News





09/11/2022 |

A distanza di tre anni da 1917, Sam Mendes tornerà presto nelle sale con la sua nuova opera: Empire of Light. Scritto dallo stesso Mendes, il film è prodotto dalla Neal Street Productions e da Pippa Harris in collaborazione con la Searchlight Pictures. La compagnia ha rilasciato il trailer ufficiale che trovate qui sotto.



Empire of Light ha un cast che comprende Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth.



Ambientato in una cittadina balneare inglese nei primi anni '80, la pellicola è la potente e toccante storia sul legame umano e sulla magia del cinema del regista vincitore dell'Oscar Sam Mendes.



L’uscita è prevista per febbraio 2023.