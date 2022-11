Garfield, novità sul cast: nel film reciterà Brett Goldstein

News





10/11/2022 |

Novità in vista per il cast di Garfield. All’interno della pellicola animata ritroveremo anche Brett Goldstein, attore che ha interpretato Hercules in Thor: Love and Thunder e che abbiamo visto nella serie tv Ted Lasso. Nella versione originale del film, attualmente in pre-produzione, Chris Pratt darà voce a questo simpatico personaggio. Jim Davis, creatore di Garfield, sarà il produttore esecutivo.



Il cast comprende anche Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Ving Rhames, Bowen Yang e Cecily Strong.



La regia di Garfield è stata affidata a Mark Dindal che sta lavorando su una sceneggiatura scritta da Paul A. Kaplan e David Reynolds. Jim Davis, creatore di Garfield, è il produttore esecutivo.



Al momento i dettagli riguardanti la trama della pellicola non sono stati rilasciati.



Per la terza volta, dunque, Garfield tornerà nelle sale cinematografiche dopo le due pellicole uscite nel 2004 e nel 2006, entrambe con protagonista (per quanto riguarda la voce) Bill Murray.