Shawn Levy potrebbe dirigere un nuovo film di Star Wars

News





10/11/2022 |

Shawn Levy potrebbe essere presto coinvolto all’interno della galassia di Guerre Stellari. Come riporta Deadline, infatti, il regista potrebbe dirigere una nuova pellicola della saga di Star Wars. Il portale sottolinea che, in attesa di conoscere i dettagli della trama, Levy si dovrebbe concentrare sul film solo dopo aver completato il terzo capitolo di Deadpool che vedrà insieme Ryan Reynolds insieme a Hugh Jackman.



Levy ha debuttato come regista nel 1997 ed ha diretto nel corso della sua carriera pellicole quali Una Notte al Museo e Notte Folle a Manatthan. Ultimamente Levy è stato coinvolto nel progetto Stranger Thing ed ha diretto ben 10 episodi della fortunata serie tv Netflix. Oltre al terzo capitolo di Deadpool, il regista è stato coinvolto anche per altri due progetti: The Adam Project e Free Guy – Eroe per Gioco.



La Lucasfilm ha annunciato la nascita di altri progetti legati a Star Wars che chiamano in causa registi di primo piano come Taika Waititi, Patty Jenkins e Damon Lindelof.