Viola Davis reciterà nel thriller movie G20

10/11/2022 |

Viola Davis, la protagonista di The Woman King, è entrata nel cast di G20, action-thriller che sarà sviluppato da Amazon e dalla MRC Film.



Patricia Reggen, che ha diretto The 33 e Miracles From Heaven, è stato ingaggiato per lavorare alla pellicola con la Davis e Julius Tennon che produrranno il film con Andrew Lazar della Mad Chance.



La sceneggiatura, scritta da Noah e Logan Miller, con la revisione di Caitlin Parrish ed Erica Weiss, è ambientata al Summit del G20 dove faranno irruzione dei terroristi. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Viola Davis reciterà nella parte del Presidente degli Stati Uniti, Taylor Sutton, chiamata a portare tutta la sua abilità di governo e la sua esperienza militare per cercare di difendere la sua famiglia, i suoi compagni leader e, naturalmente, il mondo.