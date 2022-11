Amsterdam: online la scena Bevete a me

News





10/11/2022 |

Con l'arrivo di Amsterdam nelle sale la 20th Century Fox ha pubblicato una scena dell'opera sviluppata dalla Disney e dalla stessa 20th Century Fox. La pellicola è descritta come una storia tutta crime che gira intorno a tre amici che si trovano al centro di una delle trame segrete più scioccanti della storia americana. Il tutto è ambientato negli anni trenta.



I tre amici in questione sono Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, ovvero un medico, un’infermiera e un avvocato. Inoltre il cast principale è arricchito dalle presenze di Robert De Niro, Chris Rock, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Rami Malek, Zoe Saldaña, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola e Matthias Schoenaerts.



La regia è affidata a David O. Russell che ha curato anche la sceneggiatura. Per il regista si tratta del ritorno dietro la macchina da presa sette anni dopo Joy.



L'opera, che ha debuttato lo scorso 27 ottobre, è attualmente nelle sale.