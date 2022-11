Glass Onion  Knives Out dal 23 al 29 novembre nelle sale: in rete lo spot

News





11/11/2022 |

Il nuovo spot italiano di Glass Onion – Knives Out, rilasciato dalla Lucky Red, ci ricorda che il film, oltre ad arrivare sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 23 dicembre, sarà disponibile nelle sale cinematografiche in anteprima dal 23 al 29 novembre.



Per questo secondo atto, diretto da Rian Johnson, troviamo un cast capeggiato da Daniel Craig, che riprende il ruolo del detective Benoit Blanc, e che comprende Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.



In questo nuovo film il detective Blanc volerà in Grecia con l’obiettivo di svelare un mistero che coinvolge un importante numero di sospettati. Johnson si è occupato anche della sceneggiatura e della produzione con Ram Bergman.



Cena Con Delitto è uscito nelle sale nel 2019 grazie alla Lionsgate ed ha incassato 311 milioni di dollari.