The Pale Blue Eye - I delitti di West Point: il teaser trailer del film con Christian Bale

News





14/11/2022 |

Dal prossimo 6 gennaio su Netflix sarà disponibile The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, pellicola scritta e diretta da Scott Cooper, basata sul romanzo di Louis Bayard. Il regista ha lavorato con il protagonista Christian Bale, inserito in un cast che comprende anche Gillian Anderson, Harry Melling, Robert Duvall, Charlotte Gainsbourg e Timothy Spall.



Tramite Netflix vi mostriamo un’anticipazione del film: è stato infatti rilasciato il teaser trailer italiano ufficiale.



Sinossi:

West Point, 1830. Un rassegnato detective è assunto per indagare discretamente sull'orribile omicidio di una recluta. Ostacolato dal codice del silenzio tra i cadetti, ne assolda uno per risolvere il caso: un ragazzo che sarà conosciuto al mondo come Edgar Allan Poe.