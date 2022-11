Dampyr: online la scena Nascita di un Dampyr

News





Tramite la Eagle Pictures ecco a voi una scena di Dampyr, pellicola tratta dal fumetto di Sergio Bonelli Editore. Il film, che ha debuttato lo scorso 28 ottobre nelle sale, è diretto da Riccardo Chemello, al suo primo lungometraggio. La clip in questione ci mostra da vicino Yuri, personaggio interpretato da Sebastian Croft.



Dampyr, primo film del Bonelli Cinematic Universe, è prodotto da Roberto Proia, Vincenzo Sarno, Andrea Sgaravatti.



Recitano nell'opera Wade Briggs, nella parte di Dampyr, Stuart Martin nel ruolo di Emil, e Frida Gustavsson che indossa i panni di Tesla. Inoltre il cast comprende David Morrisey come Gorka, Sebastian Croft come Yuri e Luke Roberts che recita nel ruolo di Draka.



Dampyr racconta la storia di un vampiro, nato da un altro vampiro e da una umana, che deciderà di dare la caccia a tutte le altre creature.