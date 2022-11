Indiana Jones 5: James Mangold aggiorna sul possibile arrivo del trailer

News





Uno dei film più attesi del 2023 è sicuramente Indiana Jones 5, il nuovo atto della saga che segnerà di fatto l’addio di Harrison Ford nei panni del famoso personaggio. Per l’attore si tratta dell’ultimo saluto al franchise che lo ha visto debuttare nel lontano 1981 quando Steven Spielberg diresse Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta. Un rapporto quello che tra Ford e il regista che ha visto la nascita di altri tre film: Indiana Jones e il Tempio Maledetto (1984), Indiana Jones e l’Ultima Crociata (1989) e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008).



Con Indiana Jones 5 capiremo se si entrerà in una nuova dimensione della saga, con James Mangold nuovo regista. Alcune indiscrezioni, infatti, hanno immaginato un possibile passaggio di consegne a livello di personaggi tra Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, ma il tutto non è stato mai confermato. Uno degli ultimi aggiornamenti arriva però proprio da Mangold, anche se non riguardante la trama e la storia della pellicola. Il regista, durante un confronto con i suoi follower su Twitter, ha specificato che tra meno di trenta giorni potrebbe arrivare una clip sul film.



Mangold non ha specificato però di cosa si tratta, quindi non sappiamo se sarà un teaser, una clip, uno spot oppure il trailer ufficiale. Non ci resta altro che attendere dicembre per capire…



Oltre a Ford nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson ed Antonio Banderas.



Mangold, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth hanno scritto la sceneggiatura.