The Pale Blue Eye - I delitti di West Point: Christian Bale nel poster ufficiale

News





15/11/2022 |

Dopo il trailer ufficiale di The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, mostrato ieri da Netflix, ecco il poster ufficiale del film. La pellicola scritta e diretta da Scott Cooper, basata sul romanzo di Louis Bayard, sarà disponibile dal prossimo 6 gennaio su Netflix. Il regista ha lavorato con il protagonista Christian Bale, inserito in un cast che comprende anche Gillian Anderson, Harry Melling, Robert Duvall, Charlotte Gainsbourg e Timothy Spall.



Sotto alla sinossi trovate la locandina.



Sinossi:

West Point, 1830. Un rassegnato detective è assunto per indagare discretamente sull'orribile omicidio di una recluta. Ostacolato dal codice del silenzio tra i cadetti, ne assolda uno per risolvere il caso: un ragazzo che sarà conosciuto al mondo come Edgar Allan Poe.