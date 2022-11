Pretty Princess: in lavorazione un nuovo sequel

News





16/11/2022 |

La Disney ha deciso di realizzare una nuova pellicola del mondo di Pretty Princess. Il progetto è partito e la domanda principale riguarda il possibile coinvolgimento di Anne Hathaway. L’attrice – come riportato dal portale The Hollywood Reporter – al momento non ha un accordo ma non è da escludere a priori un suo ritorno.



Intanto la Disney ha affidato a Aadrita Mukerji la sceneggiatura, con la storia che dovrebbe seguire il sentiero percorso dai film precedenti.



Pretty Princess, tratto dai libri The Princess Diaries di Meg Cabot, ha rappresentato tra le altre cose il debutto sul grande schermo della Hathaway, inserita in un cast comprendente anche Julie Andrews. Anne Hathaway nel film interpretò un'adolescente americana che scopre di essere l'erede al trono del regno europeo di Genova



Il primo Pretty Princess uscì nel 2001, incassando nelle sale 165 milioni di dollari, mentre il sequel Principe Azzurro Cercasi, arrivato tre anni dopo nei cinema, portò via al botteghino 134 milioni di dollari. Garry Marshall si occupò della regia di entrambi i capitoli.