Back In Action: Kyle Chandler e Glenn Close nel cast

16/11/2022

Kyle Chandler e Glenn Close nel cast sono entrati ufficialmente nel cast di Back In Action, action-comedy che sarà sviluppata da Netflix che vedrà come protagonisti Cameron Diaz e Jamie Foxx. La trama del film non è stata ancora svelata, del progetto però sappiamo che sarà Seth Gordon ad occuparsi della regia con una sceneggiatura scritta da Brendan O’Brien.



Back In Action sarà prodotto da Beau Bauman per conto della Good One Productions insieme a Gordon della Exhibit A e Jenno Topping e Peter Chernin della Chernin Entertainment.



Chandler ha recitato all’interno di Slumberbland, pellicola Netflix di Francis Lawrence mentre Glenn Close ha recitato ultimamente nella serie tv Teheran e nel film Swan Song.