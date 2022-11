The Old Way: Nicolas Cage protagonista nel trailer ufficiale del film

News





18/11/2022 |

La Lionsgate ha rilasciato in rete il primo trailer internazionale di The Old Way, la pellicola che vede protagonista Nicolas Cage. Accanto all’attore troviamo la giovanissima Ryan Kiera Armstrong, entrambi diretti dal regista di Acts of Violence Brett Donowho.



Noah Le Gros, Clint Howard, Abraham Benrub e Nick Searcy sono gli altri attori presenti nel film.



La Lionsgate rilascerà il film nelle sale americane dal 6 gennaio 2023 mentre dal 13 gennaio sarà disponibile on demand e in Digital.



Sinossi:

Il Premio Oscar Nicolas Cage recita nel suo primo western movie nei panni di Colton Briggs, un pistolero a sangue freddo diventato un rispettabile padre di famiglia. Quando un fuorilegge e la sua banda mettono in pericolo Colton e la sua famiglia, Colton è costretto a imbracciare le armi con un partner improbabile, sua figlia di 12 anni (Ryan Kiera Armstrong), in questo film pieno di azione prepara gli spettatori a quella che sarà una fatidica resa dei conti.