Channing Tatum sarà protagonista dello spy-thriller Red Shirt

21/11/2022 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Channing Tatum. L’attore, infatti, è stato scritturato per recitare all’interno di Red Shirt, spy-thriller basato su una storia originale di Simon Kinberg. L’attore sarà diretto da David Leitch.



I dettagli legati alla trama non sono stati rilasciati, le informazioni ci raccontano che si tratta di un personaggio stile James Bond. Kelly McCormick e Leitch sono i produttori attraverso la 87North mentre Tatum si occuperà della produzione con la sua Free Association. Sempre tra i produttori spicca anche la Genre Films di Kinberg.



Channing Tatum ha recentemente recitato in The Lost City e in Io e Lulù e presto lo ritroveremo anche in Magic Mike's Last Dance. David Leitch ha invece diretto ultimamente Bullet Train.