1997: Fuga da New York: Radio Silence lavorerà al nuovo film

21/11/2022

Il team di Radio Silence, composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, lavorerà per realizzare il reboot di 1997: Fuga da New York per conto della 20th Century Fox. Radio Silence si occuperà anche della produzione con Andrew Rona e Alex Heineman della Picture Company.



John Carpenter, regista della pellicola originale, sarà il produttore esecutivo del film, titolo appartenente a StudioCanal. 1997: fuga da New York è un action-fantasy movie uscito nel 1981 e con protagonista Kurt Russell nei panni di Jena Plissken, un detenuto che si ritroverà in una missione particolarmente pericolosa: cercare di salvare il Presidente degli Stati Uniti preso in ostaggio da alcuni criminali.



Al momento non sono state rilasciate informazioni su come verrà sviluppata la pellicola e nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciato il nome dello sceneggiatore.



Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che insieme a Chad Villella compongono il team Radio Silence, hanno lavorato recentemente al rilancio del franchise di Scream.