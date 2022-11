The Menu: in rete la featurette internazionale Authentically Delicious

News





21/11/2022 |

La Searchlight Pictures ha rilasciato in rete una featurette internazionale di The Menu . Il film vede protagonista Ralph Fiennes, impegnato in questa clip a descrivere il tipo di cena agli ospiti presenti. Nicholas Hoult, Anya Taylor-Joy e John Leguizamo completano il cast principale.



E per il film oggi è un giorno importante considerando che debutterà nelle sale del nostro Paese. Domani, invece, l'opera farà capolino all'interno delle sale americane.



The Menu è diretto da Mark Mylod, regista che ha diretto alcuni episodi di diverse serie tv quali Shameless, Il Trono di Spade e The Affair. Mylod ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Seth Reiss e Will Tracy.



Qui sotto trovate la featurette!