Avatar: La Via dellAcqua, prevendite aperte: ecco la clip!

22/11/2022 |

Il nuovo video di Avatar: La Via dell’Acqua, pubblicato dalla 20th Century Fox, vede protagonisti alcuni degli attori che ritroveremo nel film: le star in questione annunciano il via libera alla vendita dei biglietti.



Le prime informazioni sul film, visto che la trama ufficiale non è stata ancora rilasciata, raccontano che il film sarà ambientato 10 anni dopo l’opera originale e seguirà la storia della famiglia Sully.



Avatar: La Via dell’Acqua è diretto da James Cameron che ha lavorato alla sceneggiatura con Josh Friedman. Il cast, stellare, comprende Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.



Il film debutterà nelle sale dal 14 dicembre.