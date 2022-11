Tori e Lokita dal 24 novembre nelle sale: in rete lo spot

News





22/11/2022 |

La Lucky Red ha rilasciato uno spot italiano di Tori e Lokita, film in concorso al Festival di Cannes e vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario. La clip ci ricorda che il film debutterà nelle sale dal 24 novembre.



Come riporta la logline con Tori e Lokita i fratelli Dardenne, vincitori di due Palme d’oro per “Rosetta” nel 1999 e per “L’enfant – Una storia d’amore” nel 2005, tornano a raffigurare il reale e le difficoltà degli emarginati raccontando la storia di una grande amicizia tra una ragazza adolescente e un bambino fuggiti dall’Africa e arrivati in Belgio dove, sostenendosi fortemente l’un l’altro, cercano di integrarsi in un mondo che li respinge.



Sinossi:

Jean-Pierre e Luc Dardenne, due volte Palma d’Oro, tornano a raffigurare il reale e le difficoltà degli emarginati con Tori e Lokita, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un difficile viaggio per lasciare l’Africa e arrivare in Belgio. Qui, possono fare affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell’esilio.