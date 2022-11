The Woman King: la clip Prepare for battle è in rete

News





25/11/2022 |

Il nuovo spot italiano di The Woman King, online grazie alla Sony Pictures, ci ricorda che il film arriverà in Italia dal primo dicembre. La pellicola vede protagonista l'attrice Premio Oscar Viola Davis ed è stata diretta da Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard, che ha curato la sceneggiatura con Dana Stevens.



Basata su eventi realmente accaduti, l'opera è ambientata nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti nell'Africa del 18° e del 19° secolo. La storia racconta di Nanisca (Davis), generale dell'esercito composto da sole donne, e di sua figlia Nawi e della loro battaglia contro i francesi e contro le tribù vicine che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui hanno vissuto.



Cathy Schulman della Welle Entertainment, la Davis e Julius Tennon della JuVee Productions e Maria Bello della Jack Blue Productions saranno i produttori.



Il cast comprende anche Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega.



Sinossi:

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar® Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere...