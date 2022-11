Black Adam: il film dal prossimo gennaio arriverà in Blu-ray, 4K e DVD

News





25/11/2022 |

La Warner Bros. Home Entertainment ha annunciato che nelle prossime settimane Black Adam, il primo lungometraggio dedicato a questo supereroe DC interpretato da Dwayne Johnson, arriverà in Blu-ray, 4K e DVD. L'home video sarà disponibile a partire dal 3 gennaio mentre è già uscito in Digital.

Johnson è inserito in un cast che vede al suo interno Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi in quelli di Adrianna, Marwan Kenzari è Ishmael, Quintessa Swindell è Cyclone, Bodhi Sabongui è Amon mentre Pierce Brosnan interpreta il Dr. Fate.



Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon.



Black Adam è arrivato nei cinema italiani lo scorso 20 ottobre 2022 distribuito dalla Warner Bros. Pictures.



Sinossi:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.