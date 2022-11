Blade: Yann Demange è il nuovo regista

News





25/11/2022 |

Arrivano novità riguardanti il nuovo Blade che la Marvel ha messo in cantiere da diversi mesi. Dopo l’addio alla regia di Bassam Tariq, la compagnia ha deciso di fare passi in avanti ed ha annunciato il nome di Yann Demange, già regista di Cocaine - La vera storia di White Boy Rick. Quella della regia però non è l’unica novità considerando che presto ci sarà anche una nuova sceneggiatura che verrà realizzata da Michael Starrbury.



Mahershala Ali è stato confermato come protagonista di questo film che sarà prodotto da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Dopo l’addio di Tariq, la Marvel si è presa del tempo per poter scegliere la soluzione migliore sia per la regia che per la sceneggiatura. Il tempo perso però ha portato ad uno slittamento del tutto con il rilascio che avverrà il prossimo 6 settembre 2024 (non più a novembre 2023) con la produzione che partirà ad Atlanta il prossimo anno.



Al momento non sono state rilasciate altre novità ma vi terremo aggiornati su ogni tipo di sviluppo...