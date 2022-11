Knives Out: possibile la realizzazione del terzo film

News





25/11/2022 |

L’arrivo su Netflix di Glass Onion – Knives Out segna l’ampliamento del franchise nato nel 2019 con Cena con Delitto – Knives Out. Il nuovo capitolo si preannuncia avvincente con Rian Johnson confermato dietro la macchina da presa e con un cast ricco di nomi, guidato dal protagonista principale Daniel Craig. Ma quale sarà il futuro di questa saga? Ci sarà possibilità di un terzo capitolo? La risposta è stata data dal produttore Ram Bergman che ha aperto ufficialmente le porte a nuovi sviluppi.



Durante un’intervista rilasciata su Deadline, infatti, Bergman ha raccontato che alcune idee stanno nascendo: “Sì, ci siamo pensando al terzo film – ha dichiarato – ma abbiamo bisogno di vedere l’impatto del secondo capitolo”. Il produttore ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno che Rian Johnson si schiarisca un po’ le idee, prima di iniziare serve una pausa però, ecco, ci abbiamo pensato”.



In attesa dunque di capire come e quando verrà avviata la macchina del terzo film, sarà possibile vedere su Netflix il secondo episodio.



Questa la sua sinossi:

In questo nuovo film il detective Blanc volerà in Grecia con l’obiettivo di svelare un mistero che coinvolge un importante numero di sospettati. Johnson si è occupato anche della sceneggiatura e della produzione con Ram Bergman.