The Equalizer 3: arrivano novità sul cast

25/11/2022 |

Lo scorso ottobre sono partite ufficialmente le riprese del nuovo capitolo di The Equalizer. Le riprese del film, con Napoli e la Costiera Amalfitana che stanno ospitando la crew sono dunque in corso e novità importanti arrivano dal cast considerando che nuovi attori sono stati inseriti al suo interno. Le star in questione sono sei e cinque di queste sono italiane: Eugenio Mastrandrea, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Remo Girone e Sonia Ammar.



Protagonista della pellicola, così come nei primi due film, è Denzel Washington. Il cast principale comprende anche Dakota Fanning e Gaia Scodellaro.



La pellicola sarà diretta da Antoine Fuqua che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Richard Wenk.



Le prime due pellicole del franchise sono state un autentico successo ed hanno incassato rispettivamente 194 e 190 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama non è stata rivelata dalla produzione. L’uscita è prevista per settembre 2023.