Una Notte Violenta e Silenziosa: in rete la featurette A look inside

28/11/2022 |

Lo scorso ottobre la Universal Pictures aveva rilasciato il primo trailer italiano di Una Notte Violenta e Silenziosa, film diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise). La compagnia, a distanza di un mese, ha pubblicato ora una featurette che ci trasporta nel dietro le quinte del film. L'opera è prodotta da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North.



Wirkola ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Pat Casey e Josh Miller ed ha diretto un cast che comprende David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterso e Beverly D’Angelo.



Il thriller dark debutterà il 1° dicembre.



Sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.