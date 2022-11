Antonio Banderas torna a parlare di Zorro e apre le porte ad un passaggio di consegne

News





28/11/2022 |

Era il 1998 quando uscì nelle sale La Maschera di Zorro, la pellicola di Martin Campbell con un cast importante capeggiato da Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins. Il film ebbe anche uno sviluppo con lo stesso Campbell, accompagnato da Banderas e dalla Zeta-Jones, che realizzò sette anni dopo il secondo capitolo, dal titolo The Legend of Zorro. Nell’opera Banderas ereditò il ruolo principale da Hopkins, un passaggio di consegne che potrebbe accadere anche nell’immediato futuro.



Nel corso di un’intervista a comicbook, infatti, Banderas è tornato a parlare di un possibile terzo film dedicato a Zorro, aprendo le porte anche ad un particolare scenario: “Prenderei in considerazione la possibilità di fare un terzo film. E se mi chiamassero per recitare in una nuova opera su Zorro, farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me: passare il testimone”. Ma chi potrebbe prendere in mano il personaggio? La risposta è stata data ancora da Banderas: “Tom Holland mio erede? Con lui ho lavorato per Uncharted ed è energico e divertente, ha anche la giusta personalità quindi perché no?”.



Al momento non si hanno notizie circa un possibile terzo film su Zorro ma le parole di Banderas potrebbero aprire alcuni scenari…