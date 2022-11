Natale A Tutti I Costi: il trailer della commedia con Christian De Sica ed Angela Finocchiaro

News





29/11/2022 |

A partire dal prossimo 19 dicembre sarà disponibile su Netflix Natale A Tutti i Costi, la nuova commedia natalizia di Giovanni Bognetti. Il regista, che recentemente ha diretto Il Mammone e Ti Presento Sofia, ha lavorato con Christian De Sica ed Angela Finocchiaro, colonne portanti dell’opera assieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. A completare il cast troviamo Iaia Forte, Francesco Marioni, Alessandro Betti e Fioretta Mari.



Natale A Tutti i Costi è prodotto da Colorado Film, Sony Pictures e RTI.



Il film è la versione italiana della commedia a tinte francesi Mes Très Chers Enfants.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale? Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l'intera famiglia.