Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie!3): in rete la scena Beethoven Era Nero

News





29/11/2022 |

Il primo dicembre esordirà nei cinema italiani Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie!3). Il film è diretto da Philippe De Chauveron, che con questa opera ha dunque completato la trilogia (il primo film uscì nelle sale nel 2014 mentre il secondo capitolo nel 2019). E in attesa del suo arrivo nelle sale ecco in rete, tramite la 01Distribution, una scena dal titolo Beethoven Era Nero.



Il cast principale comprende Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun.



Sinossi:

Questa volta, in “RIUNIONE DI FAMIGLIA – NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3”, i coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno “in famiglia” che si preannuncia movimentato. Incomprensioni, equivoci e colpi di scena: gli ingredienti per ridere di cuore ci sono tutti!