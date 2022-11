Mission: Impossible - Dead Reckoning: Pom Klementieff parla del film

News





30/11/2022 |

Nel 2023 e nel 2024 arriverà nelle sale, diviso in due parti, Mission: Impossible - Dead Reckoning, opera diretta da Christopher McQuarrie che proseguirà il lavoro portato avanti con Rogue Nation e Fallout. Nel cast ritroveremo ovviamente Tom Cruise nella parte di Ethan Hunt, affiancato da Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vin Rhames, Shea Whigham, Hayley Atwell e Pom Klementieff. Quest’ultima è stata anche protagonista di una lunga intervista rilasciata a Collider dove ha parlato di Mission: Impossible – Dead Reckoning.



La Klementieff ha raccontato la sua sensazione nel lavorare con McQuarrie: "Ero così entusiasta. Ero tanto felice e allo tempo stesso così sotto pressione poichè avrei voluto dirlo a tutti, ma ho dovuto mantenere il segreto per almeno alcuni giorni. Ma sì, è stato sicuramente un sogno diventato realtà".



Poi su Tom Cruise: "Oh, è davvero incredibile poter lavorare con lui. È così premuroso e straordinario da vedere, è così dolce e generoso ed è una grande ispirazione. Lui semplicemente si spinge al limite, sfida sempre se stesso e sì, è una costante fonte d’ispirazione".