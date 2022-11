Ed Helms e Jennifer Garner reciteranno in Family Leave

News





30/11/2022 |

Ed Helms e Jennifer Garner lavoreranno insieme per la commedia Family Leave. Il progetto cinematografico sarà diretto da McG, il regista di 3 Days To Kill. Il regista sarà chiamato ad adattare il romanzo di Amy Krouse Rosenthal, Bedtime for Mommy, e lavorerà su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel.



La storia della pellicola è incentrata su una famiglia, composta da quattro membri, sull’orlo di una crisi di nervi: ognuno di loro, infatti, sta vivendo la vigilia del giorno più importante della loro vita, ma tutte le scommesse sono annullate quando ognuno di loro si sveglierà nel corpo dell’altro. Helms e la Garner reciteranno nella parte dei due genitori.



Al momento Netflix non ha rilasciato una trama ufficiale.



Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi degli altri attori che reciteranno nel film.