Il Corsetto dellImperatrice: pubblicato il trailer italiano

30/11/2022 |

Dal 7 dicembre, tramite la BimDistribuzione, uscirà in Italia Il Corsetto dell’Imperatrice. Il film, candidato agli European Film Awards per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice, è diretto da Marie Kreutzer ed è un ritratto inedito e moderno dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, interpretata da una maestosa Vicky Krieps, premiata per la sua sorprendente interpretazione a Cannes 2022.



Il cast comprende anche Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz e Colin Morgan.



Sinossi:

L'imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come "Sissi", è celebrata per la sua bellezza e per la sua capacità di lanciare mode. Quando, nel 1877, compie 40 anni, la paura di perdere la sua giovinezza la porta a curare sempre di più il suo aspetto fisico. Mentre il suo ruolo politico viene suo malgrado ridotto a mera performance, Elisabetta lotta per mantenere la sua immagine pubblica stringendo sempre di più il suo corsetto, e ricerca l’eccitazione dei suoi anni giovanili viaggiando in Inghilterra e Ungheria per far visita a ex amanti e alleati politici. Con un futuro di doveri strettamente cerimoniali che l’attende, Sissi decide di ribellarsi alla sua immagine ed elabora un piano per proteggere la sua eredità.