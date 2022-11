Easy Rider: al via il progetto che porterà alla realizzazione del reboot

News





30/11/2022 |

Una delle pellicole più famose di sempre, Easy Rider, potrà rivivere con un reboot. La Kodiak Pictures, la Defiant Studios e il gruppo Jean Boulle, con quest’ultimo che possiede i diritti della pellicola originale, hanno deciso di mettersi all’opera per realizzare il progetto cinematografico.



Easy Rider è considerato uno dei film chiamati a rappresentare la Nuova Hollywood, con il suo rinnovamento cinematografico. Una pellicola dove il tema della libertà si fonde con il panorama sociopolitico in evoluzione in America in quel periodo.



Easy Rider, uscito nel 1969, è stato diretto da Dennis Hopper che lavorò con un cast straordinario composto da Peter Fonda, Jack Nicholson, lo stesso Hopper e Phil Spector.



Del nuovo progetto si conosce poco, i produttori – come riporta Variety – sono però alla ricerca di sceneggiatori e di un regista capaci di realizzare un progetto in grado di evidenziare lo stesso spirito del film originale, aggiornato però ai nostri giorni.