The Marvels: Park Seo-joon reciterà nel film

01/12/2022 |

Un nuovo attore coreano è entrato a far parte dell’universo Marvel. Dopo Don Lee e Claudia Kim, che hanno recitato in Eternals e Avengers: Age of Ultron, Park Seo-joon è pronto per entrare nel cast di The Marvels. L’annuncio è stato dato durante un evento Disney a Singapore.



The Marvels sarà il sequel di Captain Marvel, film uscito nel 2019 con protagonista Brie Larson. L’attrice, ovviamente, tornerà anche nel nuovo film nella parte di Carol Denvers. Con lei, nel cast, troviamo Iman Vellani nella parte di Kamala Khan, Teyonah Parris, nel ruolo di Monica Rambeau, e Samuel L. Jackson pronto a calarsi nuovamente nel ruolo di Nick Fury. Il ruolo di Seo-joon non è stato svelato.



Il film sarà diretto da Nia DaCosta che ultimamente ha portato nelle sale Candyman. La sceneggitura è stata curata da Megan McDonnell.



La trama non è stata rilasciata.