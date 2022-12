The Plane: cambia la data di uscita americana del film con Gerard Butler

News





01/12/2022

La Lionsgate ha deciso di modificare la data di uscita americana di The Plane. La pellicola, il cui debutto era stato fissato per il 27 gennaio, uscirà invece il 13. Pochi giorni fa la Lucky Red aveva invece rilasciato il primo trailer italiano di questo action-thriller movie che vede protagonista Gerard Butler. Recitano nel film anche Mike Colter, Daniella Pineda, Yoson An e Tony Goldwin.



The Plane è diretto da regista francese Jean-François Richet.



La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal 26 gennaio 2023 distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy



Sinossi:

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?