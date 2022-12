Forever Young: ecco lo spot Sull'orlo dell'abisso

News





01/12/2022 |

Un nuovo spot di Forever Young, opera cinematografica di Valeria Bruni Tedeschi, è in rete tramite la Lucky Red. La pellicola, mostrata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, è pronta a fare il suo esordio nelle sale, con l'uscita nelle sale prevista per oggi, 1 dicembre.



Il cast è vasto e vede al suo interno Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau, Noham Edje, Vassili Schneider, Eva Danino, Liv Henneguier, Baptiste Carrion-Weiss, Léna Garrel, Sarah Henochsberg, Oscar Lesage, Alexia Chardard, Suzanne Lindon, Franck Demules, Isabelle Renauld, Sandra Nkake, Bernard Nissille.



Forever Young è prodotto da Alexandra Henochsberg e Patrick Sobelman, co-prodotto da Angelo Barbagallo.



Sinossi:

Francia, 1986. Stella, Adèle, Victor e Frank sono nel pieno della propria esplosiva giovinezza. Entrati nella prestigiosa scuola teatrale Les Amandiers creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans sentono di avere il mondo tra le mani. Lanciati a piena velocità nelle proprie passioni, vivranno insieme l’entusiasmo, le paure, gli amori, ma anche le loro prime grandi tragedie.