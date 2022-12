Guardiani della Galassia, Volume 3: il trailer ufficiale italiano!

News

Ci siamo! Il 2023 porterà nelle sale l’ultimo atto della trilogia de I Guardiani della Galassia ed oggi ecco una breve anticipazione di quello che ci aspetta. La Marvel ha infatti pubblicato il primo trailer italiano che ci trasporta all’interno di questa nuova avventura. Non solo action in primo piano ma anche tanta emotività con il passato dei protagonisti che torna a galla, aprendo nuove porte. Il tutto mentre vengono sviluppati nuovi contesti e nuovi villain.



La clip ci racconta parte della fragilità e allo stesso tempo della forza di Rocket e introduce Adam Warlock, il personaggio interpretato da Will Poulter.



James Gunn è ovviamente il regista ed ha anche lavorato alla sceneggiatura del film che vede tornare Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e Vin Diesel nei ruoli di Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax e Groot. Inoltre nell’opera troveremo anche Elizabeth Debicki (Ayesha), Pom Klementieff (Mantis), Chukwudi Iwuji (The High Evolutionary) e Sean Gunn (Kraglin).



Il film uscirà in Italia il 3 maggio 2023.