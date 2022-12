Empire of Light: in rete il trailer italiano del film di Sam Mendes

News





02/12/2022 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete il primo trailer italiano di Empire of Light, pellicola di Sam Mendes, regista tornato dietro la macchina da presa a distanza di tre anni da 1917. Il film è prodotto dalla Neal Street Productions e da Pippa Harris in collaborazione con la Searchlight Pictures.



Empire of Light ha un cast che comprende Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth.



Ambientato in una cittadina balneare inglese nei primi anni '80, la pellicola è la potente e toccante storia sul legame umano e sulla magia del cinema del regista vincitore dell'Oscar Sam Mendes.



L’uscita è prevista per febbraio 2023.