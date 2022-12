Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Kristie Alley

News





Il mondo del cinema piange Kristie Alley, attrice scomparsa all’età di 71 anni. La star ha lavorato sia per la tv che per il cinema, iniziando la sua carriera negli anni ottanta: dall’apparizione in Star Trek II – L’Ira di Khan, passando per le serie tv Love Boat e Masquerade. La pellicola che la portò alla ribalta internazionale fu Senti Chi Parla, una commedia di Amy Heckerling con protagonista anche John Travolta. Il film ebbe un discreto successo tanto da spingere la produzione a realizzare nel 1990 il sequel Senti Chi Parla 2 e nel 1993 Senti Chi Parla Adesso. Di grande successo, sempre in quegli anni, fu la serie tv Cin Cin, andata in onda dal 1987 al 1993.



Le problematiche legate alla vita privata la portarono ad allontanarsi dalle scene per diversi anni, nonostante alcune collaborazioni prestigiose come quella con Woody Allen per il film Harry a Pezzi. Nel 2005 però la Alley tornò in tv con una serie chiamata a raccontare alcuni aspetti della sua vita, Fat Actress. La serie venne trasmessa in Italia su Fox Life e vedeva al centro della scena la battaglia dell’attrice pronta a perdere peso per tornare nel business.



Questo il comunicato della famiglia: “Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro scoperto solo di recente. Era circondata dalla sua famiglia e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo era una madre e una nonna ancora più straordinaria".