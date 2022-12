Mickey 17: annunciata la data di uscita del film con Robert Pattinson protagonista

News





06/12/2022 |

La Warner Bros. Pictures ha svelato la data di uscita di Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon Ho. La compagnia porterà la pellicola nelle sale a partire dal 29 marzo 2024, nello stesso giorno debutteranno anche Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, pellicola della Sony Pictures, e un film ancora senza titolo della Universal Pictures.



Bong Joon Ho è occupato al momento con le riprese della pellicola, la cui sceneggiatura, scritta dallo stesso regista, è basata sul romanzo Mickey 7 di Edward Ashton. Joon Ho è anche il produttore.



Protagonista del film sarà Robert Pattinson, inserito in un cast principale che comprende anche Toni Collette, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Naomi Ackie. Dooho Choi della Kate Street Picture Company e Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B sono i produttori della pellicola.



Il romanzo racconta la storia di Mickey, una sorta di mercenario impiegato per le missioni più pericolose, ultima quella di colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che muore, Mickey viene riportato in vita con il mantenimento di tutti i ricordi e questo lo porterà ad indagare cosa si nasconde dietro il suo incarico.