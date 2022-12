Ghostbusters: in progetto un nuovo film. Gil Kenan sarà il regista

News





06/12/2022 |

Dopo il successo ottenuto da Ghostbusters: Afterlife, che di fatto ha rilanciato il franchise, la Sony Pictures ha deciso di mettere in cantiere il sequel. Il progetto è partito con Gil Kenan, produttore esecutivo e sceneggiatore del film originale, che si occuperà questa volta della regia. Secondo quanto riportato da Deadline Jason Reitman, che ha diretto l’ultimo film, sarà sceneggiatore e produttore di questo nuovo capitolo. Della sceneggiatura se ne occuperanno anche Kenan e Jason Blumenfeld. Stando alle prime informazioni torneranno nel nuovo Ghostbusters anche gli attori Paul Rudd e Carrie Coon.



Kenan, che ha già diretto quattro film in carriera, ha raccontato le sue emozioni: "È un onore assoluto prendere in mano lo zaino protonico e mettersi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler. Vorrei solo poter tornare al 1984 e dire al ragazzo nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters".



Della trama del film non sappiamo nulla anche se alcune indiscrezioni raccontano che sarà New York a fare da cornice alla storia con la famosa caserma dei pompieri pronta a fare il suo ritorno.