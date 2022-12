The Flash: annunciata la nuova data di uscita del film

News





07/12/2022 |

Il 2023 della Warner Bros. Pictures e della DC Comics vedrà l’arrivo nelle sale cinematografiche di The Flash. Diverse settimane fa era stata annunciata infatti la data di uscita del cinecomic, prevista per il 23 giugno, una data che però la produzione ha deciso di modificare, come annunciato nelle ultime ore. La variazione non è notevole, anzi è minima perché The Flash uscirà negli Stati Uniti a partire dal 16 giugno, dunque in anticipo rispetto ai piani iniziali. Nello stesso giorno debutteranno anche Elemental della Disney/Pixar e No Hard Feelings, con Jennifer Lawrence protagonista.



The Flash è diretto da Andy Muschietti e vede Ezra Miller nella parte del protagonista Barry Allen, affiancato da Ron Livingston, nella parte di suo papà Henry, Kiersey Clemons, tornata nel ruolo della fidanzata Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Affleck e Keaton hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



La sceneggiatura dell'opera è stata scritta da Christina Hodson. Ad oggi non è stata ancora svelata la trama.