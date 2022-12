ManSon: Frank Grillo protagonista del film diretto dal figlio

News





07/12/2022 |

Frank Grillo, attore che ultimamente abbiamo visto in The Gateway e in Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2, sarà il protagonista di Man’Son, pellicola che sarà diretta da suo figlio Remy Grillo. Insieme all’attore lavorano al film Jaime King, Katherine Hughes, Josh Plasse, Will Peltz ,Sarah Dumont e Sydelle Noel.



La storia racconta di una giovane coppia che si ritrova all’interno di un Airbnb nel deserto per girare un film su Charles Manson. Durante le riprese, però, gli eventi oscuri del materiale prodotto diventeranno reale, con il male che prenderà vita.



Oltre a Grillo troviamo come protagonista anche Jaime King.



Josh Plasse e Brev Moss hanno scritto la sceneggiatura, ispirata alla moderna attività occulta nel deserto della California. La Yucca Valley ospiterà le riprese che partiranno in questo mese.