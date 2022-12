The Book of Clarence: novità sul cast del film di Jeymes Samuel

News





07/12/2022 |

Inizia a prendere forma il cast di The Book of Clarence, la pellicola di Jeymes Samuel. All'interno del film ritroveremo infatti RJ Cyler, Benedict Cumberbatch, James McAvoy, Anna Diop, David Oyelowo, Alfre Woodard e Marianne Jean-Baptiste. Il gruppo di star affiancherà, dunque, i due protagonisti LaKeith Stanfield ed Omar Sy.



Restando sul tema cast, altri nomi sono stati confermati: Caleb McLaughlin, Teyana Taylor, Babs Olusanmokun, Eric Kofi Abrefa, Nicholas Pinnock, Michael Ward, Chase Dillon, Tom Glynn-Carney e Tom Vaughan-Lawlor.



La produzione è affidata alla Legendary Pictures con le riprese che partiranno dal prossimo lunedì in Italia.



Samuel ha anche curato la sceneggiatura, oltre ad essere produttore e compositore.



Stando a quanto riportato dalla Legendary, il film si ispira alle classiche epopee di Hollywood ambientate in epoca biblica e racconta la storia di Clarence, uno sfortunato abitante di Gerusalemme che intraprende un maldestro tentativo di capitalizzare l'ascesa della celebrità e l'influenza del Messia. Il tutto per il proprio tornaconto personale. Stanfield interpreterà Clarence.