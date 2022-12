Svelata la data di uscita di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson

News





07/12/2022 |

Arrivano novità importanti in merito ad Asteroid City, la nuova opera di Wes Anderson. La Focus Features e la Indian Paintbrush hanno annunciato che il film debutterà il 16 giugno in alcune sale, per raggiungere tutti i cinema americani dal 23.



Asteroid City ha una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e sarà prodotto da Steven Rales, fondatore della Indian Paintbrush, e da Jeremy Dawson.



Passando alla trama dell’opera, la pellicola racconta la storia di una città immaginaria nel deserto americano e della convention di Junior Stargazer dove studenti e genitori di tutto il paese si riuniscono per competizioni accademiche.



Il cast di Asteroid City è vasto e di assoluta qualità: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson.