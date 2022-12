Wicked: Michelle Yeoh reciterà nel film

News





09/12/2022 |

Michelle Yeoh è entrata a far parte del cast di Wicked. L’attrice di Everything Everywhere All at Once interpreterà Madame Morrible, la direttrice del Crage Hall all’interno della Shiz University. Protagonista del film saranno invece Ariana Grande e Cynthia Erivo che interpreteranno Glinda e Elphaba.



Dopo aver lavorato a In The Heights – Sognando a New York, Jon M. Chu è stato ingaggiato per portare nelle sale uno dei più grandi capolavori di Broadway. Il progetto Wicked era stato inizialmente affidato a Stephen Daldry, uscito poi dal progetto.



Wicked è tratto dal romanzo di Gregory Maguire, che a sua volta aveva rivisitato la storia del Mago di Oz raccontata da L. Frank Baum nel suo Il meraviglioso mago di Oz. La sceneggiatura è stata scritta da Winnie Holzman. Il film è il prequel de Il Mago di Oz e racconterà la storia della trasformazione di Elphaba nella Strega dell'Ovest e di Glinda nellaa Strega Buona.



La produzione è stata affidata a Marc Platt tramite la Marc Platt Productions.



Wicked uscirà in due parti, una nel 2024 e un'altra nel 2025.