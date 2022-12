Tracy Flick Cant Win: Reese Witherspoon reciterà nel sequel di Election

News





09/12/2022 |

La Paramount Pictures ha annunciato che Tracy Flick Can’t Win, il sequel di Election, pellicola realizzata da Alexander Payne nel 1999, entrerà presto in produzione ed approderà su Paramount+. Payne tornerà come regista e lavorerà con Reese Witherspoon, all’epoca protagonista di Election. La stessa attrice sarà anche produttrice.



Basato sul romanzo di Tom Perrotta, del 1998, Election raccontava di un insegnante di un liceo di nome Jim McAllister, interpretato da Matthew Broderick, entrare in rotta di collisione con una studentessa che si occupa con successo di politica.



Il nuovo libro di Perrotta ritorna a raccontare le vicende della protagonista Tracy Flick, questa volta presentata in età adulta e pronta a lottare ancora per trovare la sua strada. Payne scriverà la sceneggiatura con Jim Taylor.