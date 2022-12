Dune: Part Two: Timothée Chalamet conferma la fine delle riprese

News





13/12/2022

Sono ufficialmente terminate le riprese di Dune: Part Two. E la conferma è arrivata direttamente da Timothée Chalamet che tramite Instagram ha pubblicato una foto nella quale lo vediamo accanto a suo padre Marc, il tutto accompagnato dal post “Dune 2 Wrapped (with desert dad!!)”.



La produzione del film era iniziata lo scorso luglio, con la crew che ha toccato diverse località: da Budapest ad Abu Dhabi passando per l’Italia e la Giordania.



Diretto nuovamente da Denis Villeneuve il film ha un cast stellare: i confermati Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Stephen McKinley Henderson e le new entry Florence Pugh, Lea Seydoux, Christopher Walken, Austin Butler e Souheila Yacoub.



Dune: Part Two uscirà il 3 novembre 2023.