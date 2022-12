Chiara: online la clip dal titolo Papa

News





14/12/2022 |

E' uscito nelle sale lo scorso 7 dicembre Chiara, il film di Susanna Nicchiarelli che racconta la storia di Santa Chiara. La pellicola, che è stata in Concorso alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ha un cast che comprende Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e con la partecipazione di Luigi Lo Cascio.



Tramite la 01Distribution oggi vi presentiamo una nuova scena dal titolo Papa.



Sinossi:

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni e una notte scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco: da quel momento la sua vita cambia per sempre. La storia di una santa, la storia di una ragazza e del suo sogno di libertà.