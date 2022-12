Superman: cambiano i piani, Henry Cavill non sarà più il supereroe

News





15/12/2022 |

A sorpresa, dopo aver annunciato nel mese di ottobre di essere pronto a tornare nei panni di Superman, Henry Cavill ha rilasciato un lungo post nel quale spiega che non farà più parte dei prossimi progetti legati all’eroe.

“Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran e ho tristi notizie per tutti. A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman. Mi era stato detto dallo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione, questa notizia non è facile da dare, ma la vita è questa. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo la migliore fortuna e tutta la felicità del mondo”, recita così una parte del post.

Il progetto Superman, dunque, resta vivo ma si rinnoverà con un nuovo attore che sarà chiamato a sostituire Henry Cavill, ultima star a portare sul grande schermo l’eroe dal mantello rosso.