Superman: James Gunn scriverà la sceneggiatura del nuovo film

15/12/2022 |

Ore calde nel mondo dei cinecomic con Henry Cavill che ha annunciato che non farà parte del prossimo progetto legato a Superman. E’ destinato, dunque, a rinnovarsi il franchise legato al supereroe di punta di casa DC Comics, con il progetto cinematografico che è stato affidato a James Gunn. Tramite Twitter lo stesso Gunn ha spiegato che si occuperà della sceneggiatura e di aver incontrato Peter Safran della DC Comics per sviluppare tutte le idee riguardanti il film.



E della pellicola James Gunn ha svelato che racconterà la storia del giovane Clark Kent, quindi ecco il motivo che ha portato alla separazione da Henry Cavill. Una separazione non dolorosa, però, come spiegato sempre tramite un tweet: “Abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry – ha raccontato il regista – siamo suoi grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità per lavorare insieme in futuro”. Questo potrebbe lasciare aperte le porte ad un ritorno di Henry Cavill nel prossimo futuro, magari in una versione più “adulta” del personaggio. Nel frattempo un nuovo attore si calerà nei panni dell'eroe.



Per quanto riguarda la storia del prossimo film, le prime indiscrezioni, da confermare, raccontano che il centro di tutto non sarà Smallville ma Metropolis, con l’avventura lavorativa di Clark Kent all’interno del Daily Planet. James Gunn, sempre secondo i rumors, potrebbe dirigere il cinecomic.