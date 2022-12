Winnie The Pooh: presto in lavorazione un nuovo film

News





15/12/2022 |

Dopo il successo ottenuto da Paddington e Peter Rabbit, la DreamWorks ha deciso di sviluppare un nuovo progetto legato ad uno dei personaggi più amati dai bambini. Stiamo parlando di Winnie The Pooh. E’ stato infatti deciso di realizzare una pellicola, definita come un prequel, del classico romanzo di A.A. Milne con Mike de Seve che si occuperà della regia e con John Reynolds che invece porterà a compimento la sceneggiatura. La pellicola uscirà nelle sale nel 2024 ma i progetti legati a Winnie The Pooh non finiranno con l’opera in questione, in programma, infatti, c’è anche la realizzazione di una serie tv.



Come riportato da The Hollywood Reporter, Reynolds ha commentato il progetto: “La volontà è quella di raccontare la sorprendente storia delle origini di questo orsetto e dei suoi amici, ovviamente quando erano ancora bambini, in un modo che ci permetterà di metterli in contatto con i bambini del 21° secolo”.



Lo studio Baboon e la Winvest Group produrranno il prequel.